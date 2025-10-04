Експерт даде идеалната формула за плащане с идването на еврото

С наближаването на 1 януари, когато България ще въведе еврото, експерти напомнят, че преходът към новата валута изисква не само икономическа подготовка, но и нови навици при пазаруване.

Изпълнителният директор на организацията „Активни потребители“ и зам.-председател на Икономическия и социален съвет Богомил Николов препоръчва хората да залагат на плащания в евро и с банкови карти, за да избегнат рискове и обърквания.

Първи стъпки към по-прозрачен пазар

„Надявам се порталът Колко струва бг да е първият от многото такива портали, от които хората да могат да сравняват и избират“, заяви Богомил Николов в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по Радио „Фокус“.

По думите му най-ценното на платформата, създадена от Комисията за защита на потребителите (КЗП), е, че тя дава възможност и на други разработчици да я надграждат, без да са част от самата институция. „Това е много пионерска работа, тъй като в Европа никъде не е правен такъв портал“, подчерта Николов.

В момента платформата е в процес на развитие – включва данни само за две търговски вериги, но предстои информацията да се разшири в следващите дни. Експертът отбеляза, че за да бъде използвана ефективно, системата изисква малко повече усилия от страна на потребителите, които сравняват цените.

„Аз съм оптимист, защото КЗП всъщност е направила черната работа за нас – в менюто има надпис Отворени данни, от който всеки желаещ може да използва информацията и да доразработи идеята“, обясни той. Николов допълни, че подобна функционалност би била още по-полезна чрез мобилно приложение, което да позволява бързо сравнение на цените между различни магазини.

Потребителят като пазител на пазара

„Сравнението на цените е едно оръжие, което може да даде още по-голям ефект, без това да минава през дълги процедури, ревизии или проверки. Самите ние, потребителите, сме най-добрият инспектор на пазара“, категоричен е Николов. Той е убеден, че когато гражданите са въоръжени с информация, могат да повлияят най-ефективно върху поведението на търговците.

Според него инструментът, който се роди покрай страховете от въвеждането на еврото, ще остане полезен и след 8 август, когато изтича задължението на търговците да предоставят цените си за портала. „Ако се доразвие и обогати, дори под друга форма, той ще ни върши работа и много след това“, посочи Николов.

Той отбеляза, че двойното етикетиране на стоките в левове и евро вече помага на потребителите да свикнат с новите цени и улеснява ориентирането в бъдещата обстановка.

„Лека-полека, колкото повече наближава тази дата, толкова повече ще говорим и за рисковете, и ще се опитаме да ги минимизираме“, допълни експертът. Според него държавата трябва активно да се бори с картелите и непазарните споразумения, които изкуствено повишават цените, въпреки че нямат пряка връзка с въвеждането на еврото.

Плащането в евро и с карта – по-сигурният избор

Богомил Николов призова след 1 януари потребителите да пазаруват директно в евро, за да избегнат допълнителни загуби и обърквания. „Всяка покупка в лева след тази дата ще носи определен риск“, предупреди той. По думите му най-безопасният и удобен вариант е плащането с карта, тъй като хората, които вече са свикнали с безкасовите разплащания, „няма да усетят нищо в този по-рисков преходен период“.

Експертът напомни също, че семействата трябва да помогнат на възрастните си близки при обмяната на парите. „Трябва да имаме готовност да помогнем на възрастните ни близки при обмяната на парите“, каза той и предупреди, че е добре да се обменят и монетите, защото след 30 юни обмяната им ще стане значително по-скъпа.

В навечерието на преминаването към еврото посланието е ясно – информираният и разумен потребител е най-добрият гарант за справедлив пазар и стабилна икономика.

