Първите евробанкноти вече излизат от банкоматите в София

Евробанкноти вече могат да бъдат теглени от банкомати на редица банки в София, показа репортерска проверка на Българската телеграфна агенция. Това е първият видим знак за реалното навлизане на еврото в ежедневните разплащания на гражданите след официалното му въвеждане.

От 00:00 ч. днес евробанкнотите и евромонетите са официално в обращение в България, след като страната стана 21-вата членка на еврозоната. До края на януари левът остава равностойно платежно средство, а от 1 февруари еврото ще бъде единствената валута в страната, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Банкомати на УниКредит Булбанк, Банка ДСК и Централна кооперативна банка, разположени в централни части на столицата, функционират без смущения и вече отпускат суми в евро. Безпроблемно теглене на единната европейска валута е възможно и от устройства на Обединена българска банка и Инвестбанк.

Всички банки в страната предварително предупредиха за кратко техническо прекъсване, необходимо за пренастройване на системите за работа в евро. Процесът обхвана основно часовия диапазон между 21:00 ч. на 31 декември и 01:00 ч. на 1 януари, след което банкоматите постепенно започнаха да работят с новата валута.

След приключване на техническото пренастройване тегленията от банкомати ще бъдат възможни единствено в евро. В същото време през цялата 2026 година гражданите ще могат да обменят левове в евро на касите на търговските банки, като до средата на годината това ще става без такси и комисиони.

Обмяната на левове ще бъде възможна и в клоновете на Български пощи през цялата 2026 година. Българска народна банка ще обменя левове в евро без такси и комисиони безсрочно, което дава дългосрочна сигурност на гражданите при преминаването към новата валута.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com