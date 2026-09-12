Палмова мазнина вместо държава в чинията
Богомил Николов обвини контрола, че чака сигнали от фирми, докато ментетата влизат в банички, салати и обществени кухни
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Богомил Николов обвини контрола, че чака сигнали от фирми, докато ментетата влизат в банички, салати и обществени кухни
Богомил Николов предупреди, че малките магазини и производителите може да останат под натиск, ако няма трайна пазарна реформа
Богомил Николов алармира за проблеми в сектора и подвеждащо качество
Докато в Гърция държавата намалява цените, у нас брашното, олиото и млякото струват повече дори от Германия
Съветва ни да избягваме кешовите плащания в първите месеци и да се възползваме от новите дигитални инструменти
Ешерихия коли няма как да дойде от Украйна, защото морската вода е солена
Два от плажовете по Южното Черноморие са със сериозно замърсяване
От петък миналата седмица работи платформа за проследимост на цените на храните
Експерт по потребителските права не вярва в налагането на таван на надценките
Други неща действат в наш ущърб и трябва да си ги обясним и да противодействаме
Важно е и да отделим повече време за пазаруване за и по празниците
"Най-важното е да сравняваме офертите при различни търговци, казва Богомил Николов
Понятие спекула няма, то обобщава непазарни практики
Така и националната статистика се заблуждава с цените
Ако авиокомпанията не осигури храна и хотел, претендирайте с касовите бонове, казва шефът на "Активни потребители"
Има промяна при предсрочното прекратяване на договор Богомил Николов е доктор по икономика и магистър по политология и стопанско управление от СУ "Св...
Топката за бруталните събирачи на дългове е в ръцете на прокуратурата и полицията, смята Богомил Николов, изпълнитeлен директор на асоциация "Активни...
Не вярвайте, ако цената е 70 % надолу, предупредиха "Активни потребители"