Тайната на скъпите храни у нас! Ето кое движи цените

Високите цени на храните в България не са резултат от спекула, а от дълбоки проблеми в производството, заяви пред БНР Богомил Николов от Асоциация „Активни потребители“. По думите му България има потенциал да произвежда повече и по-качествени храни, но секторът е задържан от лоши условия и неработещи регулации. Според него фокусът трябва да се измести от обвиненията към реалните причини. Темата за цените отново поставя под въпрос устойчивостта на българското производство.

„Грешно е да търсим причините за високите цени в спекула. Те са свързани с недостатъчното производство“, подчерта Николов. Той допълни, че страната може да развие сериозен капацитет при плодове, зеленчуци, млечни продукти и месо, но това изисква целенасочена политика и подобряване на условията в сектора.

Според него кооперирането между производителите е един от възможните пътища за по-добра реализация на продукцията. „Трябва да се търсят начини за политика, която да създаде условия за повече производство“, посочи той и допълни, че пазарът в крайна сметка наказва изкривяванията.

Николов обърна внимание и на качеството на продуктите, особено при най-ниския ценови сегмент. „Проблемът при най-евтините козунаци е, че понякога това е за сметка на качеството. В тях няма яйца, а само оцветител“, заяви той.

По думите му потребителят често е в неравностойно положение. „Няма как да знае за продукта толкова, колкото знае един търговец или производител. Почти невъзможно е да отгатне колко яйца има в козунака и дали в сиренето има мляко или палмово масло“, обясни експертът.

Като възможно решение той посочи по-близкия контакт между купувач и производител. „Ако изберем кварталната фурна, където познаваме търговеца, вероятността той да ни излъже е много по-малка“, каза Николов, подчертавайки значението на доверието на местно ниво.

