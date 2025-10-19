Глоби вместо поевтиняване. Парадоксът с цените в България

България се готви за въвеждането на еврото и санкционира търговци за нарушения в ценообразуването, а южните ни съседи в Гърция понижават цените на над две хиляди продукта. Контрастът между двете държави показва колко различни са подходите към една и съща цел – контрол върху цените и защита на потребителите.

Глобите на КЗП и тревожните сигнали от пазара

През седмицата Комисията за защита на потребителите наложи санкции за общо 30 000 лева на търговци, които не предоставят информация за цените на стоките си – изискване, което стана задължително с оглед въвеждането на еврото у нас. Нарушителите са общо 70, според последните проверки на институцията.

Междувременно КНСБ публикува данни, които показват, че някои основни продукти у нас са по-скъпи дори от тези в Западна Европа. Сред тях са брашното, олиото и прясното мляко – стоки от първа необходимост, които, по данни на синдиката, струват повече у нас дори в сравнение с Германия. Цените са посочени в евро и са изчислени към края на септември.

„Има някакви секторни проблеми точно в тези примери с брашното, олиото и прясното мляко. Те са различни от зеленчуците, където производството не е достатъчно и това води до по-високи цени“, коментира пред бТВ Богомил Николов от организацията „Активни потребители“.

По думите му не е нормално при изобилно производство на зърно, мощна преработвателна индустрия за олио и големи капацитети в хранителния сектор цените у нас да остават толкова високи. „Това е индикатор за наличие на непазарни структури в тези сектори. Точно затова трябва КЗК да търси непазарни структури, които вдигат цените“, подчерта Николов.

Атина поевтинява, София предупреждава

На фона на случващото се у нас, в Гърция държавата предприе обратен ход – постигна споразумение с производители и търговци за намаляване на цените на над 2000 продукта. Според икономистите намаленията ще бъдат средно с около 8 процента, като поевтиняването ще се усеща най-вече при стоките от собствени марки на търговските вериги.

И докато южните съседи смекчават удара върху потребителите, у нас тревогите са свързани и с предстоящото въвеждане на еврото. „Възможно е някои цени да се повишат именно заради това“, допусна Богомил Николов. Той припомни, че преди 8 октомври, когато още не се налагаха санкции за липса на ценови обозначения, част от търговците са се „застраховали“ с предварително увеличение – особено в сектора на услугите.

Така потребителите у нас се оказват между два процеса – глоби от институциите и растящи цени в магазините. А докато Гърция въвежда контролирано поевтиняване, българските домакинства ще чакат резултата от проверките и възможната намеса на Комисията за защита на конкуренцията.

