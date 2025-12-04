Единодушно преизбраха Кирил Вълчев за шеф на БТА

Единодушно със 170 гласа "за" парламентът избра Кирил Вълчев за втори петгодишен мандат като генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА). При гласуването нямаше гласове "против" или "въздържал се".

Кандидатурата на Кирил Вълчев беше предложена от Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Тошко Йорданов ("Има такъв народ") и Мариана Бояджиева ("БСП-Обединена левица").

След като председателят на парламента Рая Назарян обяви Вълчев за избран, той положи клетва пред Народното събрание - да спазва Конституцията и законите на страната и да изпълнява добросъвестно задълженията си на генерален директор на Българската телеграфна агенция, като се ръководи от принципите, предвидени в Закона за БТА.

Рая Назарян му пожела успешен мандат.

В Народното събрание постъпиха повече от 60 писма в подкрепа кандидатурата на Кирил Вълчев, съобщи при представянето на номинацията му председателят на Комисията по културата и медиите Тошко Йорданов.

Кирил Александров Вълчев е роден на 24 май 1973 г. в София, прочете председателят на медийната комисия. През 1992 г. завършва с отличен успех Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“, а през 1998 г. завършва също с отличен успех Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“, степен магистър. През 1995 г. завършва професионален курс по радио-мениджмънт в „Дойче Веле“ в Кьолн, Германия, бил е стипендиант в Програма за европейски лидери на „Джърман Маршъл Фонд“ в САЩ през 2000 г., а през 2003 г. е на стаж в Българската секция на Би Би Си в Лондон, Великобритания.

Притежава езикови умения по английски, руски, латински, старогръцки и старобългарски език.

В периода 1993 – 1995 г. е работил в БТА. Кирил Вълчев е бил секретар на Съюза на българските национални електронни медии, в който членове са БТА, БНТ, БНР, Нова телевизия и Дарик радио.

Като адвокат Кирил Вълчев е работил в областта на медиите и интелектуалната собственост. Автор е на публикации в областта на конституционното и търговското право. Бил е правен консултант на БТА, Дарик радио и други медии. През 2011 г. участва в изработването на Закона за БТА.

Носител е на редица отличия и награди в областта на медиите.

