10 километра тапа на Кулата заради блокадата на гръцките фермери

Протестът на гръцките фермери стигна българската граница и остави хиляди шофьори блокирани. Тежки селскостопански машини и трактори са разположени на ГКПП Кулата Промахон, а протестиращите предупреждават, че в следващите дни може да последва пълна блокада. Недоволството им е породено от неизплатени субсидии след корупционен скандал в гръцката агенция за земеделски плащания, по който в момента тече разследване.

От българска страна ситуацията е критична, съобщава бТВ. Опашката от тежкотоварни автомобили е вече 10 километра и на места е двойна. Буферните паркинги са напълно запълнени, а трафикът е на практика спрян. За момента товарни камиони на изход от България не се пропускат. В двете посоки преминават само леки автомобили и автобуси.

„От вчера следобед за кратко беше изцяло спряно движението заради безредици на гръцка територия. Нека хората да използват алтернативни маршрути“, съобщи ст. инспектор Стойчо Траянов.

Българските гранични власти призовават пътуващите към южната ни съседка да използват ГКПП Илинден Ексохи, докато на Кулата продължават преговорите за въвеждане на времеви прозорци за пропускане на тировете.

Протестът ескалира още във вторник, когато фермерите блокираха за около пет часа пътя Серес Кулата, след което се насочиха към границата. Тежката техника вече е позиционирана на Промахон, а протестиращите заявяват, че няма да се оттеглят, докато гръцкото правителство не предприеме конкретни действия за изплащане на дължимите суми.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com