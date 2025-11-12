Скално бедствие по пътя за Околчица. Започва възстановяване на трасето

Властите във Врачанско предприемат спешни действия по обезопасяване на пътя към връх Околчица, след като огромна канара се стовари върху трасето. Инцидентът, станал в началото на седмицата, предизвика сериозни щети по настилката, но за щастие няма пострадали хора. Районът е добре познат на хиляди българи, които всяка година изкачват върха на 2 юни, когато се почита паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България.

Миг на тътен и срутване

Свидетели разказват, че всичко се е случило за секунди. „Случи се в понеделник около 10 без 15-10 без 20 часа. Чу се тътен в селото, тъй като е под селото и всичко тръгва надолу – звукът, който се разнесе от падащите камъни. Чухме, че пада канарата. Изпрати се едно момче да погледне и видя, че е паднал огромен къс, който се е ударил в пътя и се е разцепил“, разказа пред бТВ кметът на село Челопек Тихомир Тошев. Част от скалната маса е паднала по-ниско, в долния участък на шосето, което се вие като серпентина.

Бърза реакция и обезопасяване

Непосредствено след срутването местните власти са сигнализирали Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областното пътно управление във Враца. „В рамките на половин час имаше изпратен техник. Малките камъни бяха почистени, а пътят – обезопасен, за да може да се преминава“, обясни Тихомир Тошев. Той добави, че в момента на инцидента по трасето е имало шофьор, който се е връщал от върха, но за щастие не е пострадал.

Огромни щети и предстоящ ремонт

По първоначални оценки падналата канара тежи над 50 тона и е оставила кратер с дълбочина около 50-60 сантиметра. Скалата се е откъснала от височина приблизително 50 метра и е ударила директно пътното платно, изградено през 60-те години с помощта на взривни методи в труднодостъпния терен на Врачанския Балкан. Според кмета участъкът ще бъде възстановен и асфалтиран, след като приключат дейностите по укрепване и геотехническа проверка на склона.

Институциите предупреждават, че достъпът до пътя може да бъде ограничаван при лоши метеорологични условия, докато зоната не бъде напълно обезопасена. За местните жители и туристите, които традиционно посещават връх Околчица, остава надеждата, че трасето ще бъде възстановено навреме за следващия юбилей на подвига на Ботев и четниците му.

