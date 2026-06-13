Скално бедствие по пътя за Околчица. Започва възстановяване на трасето
Над 50 тона каменна маса се срути върху шосето край село Челопек, създавайки кратер с дълбочина половин метър
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Над 50 тона каменна маса се срути върху шосето край село Челопек, създавайки кратер с дълбочина половин метър
Нападател с впечатляващи габарити почна от днес тренировки с "Ботев", пише "Plovdivderby.com". Става дума за Жоел Цибамба. Мощният таран бе посрещнат...
130-тонна канара е надвиснала застрашително над къщи в Провадия, алармира кметът Филчо Филев. Огромната скала от западния скат в северната част над гр...