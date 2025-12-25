Празнични ограничения за камиони по ключови магистрали

В почивните дни около коледните и новогодишните празници в определени дни и часови диапазони временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по основни магистрали в страната. Забраната обхваща автомагистралите „Тракия“ и „Струма“ по цялата им дължина, както и АМ „Хемус“ в участъка от София до пътен възел „Дерманци“ на територията на областите София и Ловеч.

Мярката се въвежда с цел да се улесни пътуването на леките автомобили, да се увеличи пропускателната способност и да се повиши безопасността на движението в дните с най-интензивен трафик, когато рискът от инциденти е по-висок заради неправилни изпреварвания и колони от тежкотоварни превозни средства.

На 30 декември движението на камионите над 12 тона ще бъде спряно в интервала от 14.00 до 20.00 часа. Ограничението ще важи за тежкотоварните превозни средства, напускащи София. В последния почивен ден от новогодишните празници – 4 януари 2026 г. – забраната ще бъде в сила между 12.00 и 20.00 часа и ще се отнася за камионите, пътуващи в посока към столицата.

Ограниченията не важат за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници. На автомагистралите „Хемус“ и „Струма“ забраната не се прилага за камиони над 12 тона, които превозват опасни товари по ADR, живи животни, бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим, както и за специализираните екарисажни автомобили.

По автомагистрала „Тракия“, в участъка между пътен възел „Ихтиман“ при 34-ти километър и пътен възел „Вакарел“ при 23-ти километър в посока София, изключение ще има и за тежкотоварните автомобили, превозващи опасни товари.

Шофьорите на тежкотоварни автомобили могат да използват алтернативни обходни маршрути по други републикански пътища, като са длъжни да спазват действащата за тях постоянна организация на движение.

От Агенция Пътна инфраструктура апелират всички водачи да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия, да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват необходимата дистанция, да избягват резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които почистват и обработват пътните настилки.

