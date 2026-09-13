Тирове блокират изхода към Турция още призори
Интензивен трафик на Капитан Андреево и Лесово, натоварване и на Калотина
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Интензивен трафик на Капитан Андреево и Лесово, натоварване и на Калотина
Целта е по-безопасно и по-бързо пътуване за леките автомобили
Удължават се всички въведени забрани за движение на тежкотоварни камиони над 12 тона по цялата републиканска пътна мрежа до 22 ч. Това съобщиха от пре...