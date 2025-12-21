Гърция блокира камионите преди Коледа, тирове спират на границата

Заради стачни действия на гръцка територия са възможни сериозни затруднения при преминаването на товарни автомобили у нас през граничните преходи с Гърция, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР.

От Регионалната дирекция Гранична полиция в Смолян информират, че по данни на гръцките гранични власти в района на бившия граничен пункт Орменион е изградена стачна блокада. До края на днешния ден товарни автомобили няма да бъдат допускани да напускат България през този участък.

БТА припомня, че гръцките фермери обявиха готовност да прекарат коледните празници с тракторите си по пътищата. Протестите са провокирани от забавяне на земеделските субсидии след скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.

На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово на изход за товарни автомобили. Движението на границата с Румъния е нормално на всички гранични преходи, както и на пунктовете с Република Северна Македония и със Сърбия.

