Промяна в пътя за Гърция! АПИ с важно предупреждение за шофьорите

Коледните празници наближават, а с тях и традиционния наплив по пътищата. Над 100 000 автомобила напускат София, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Най-натоварени ще бъдат магистралите „Тракия“, „Хемус“, „Струма“ и „Европа“, като само по „Тракия“ се очакват около 35 000 превозни средства.

Отпушват тапите

Един от най-натоварените маршрути ще е пътят за Гърция, тъй като хиляди нашенци тръгват за южната ни съседка. За да няма тапи и колони, в област Благоевград днес между 10:00 и 20:00 ч. се въвежда реверсивно движение по път I-1/E-79 София – Кулата, при връзката с магистрала „Струма“ и пътен възел „Симитли“. Ще има две ленти в посока Кулата и една към София. При нужда „Пътна полиция“ може да въведе допълнителни промени.

Шофьорите могат да използват и алтернативни републикански пътища, като спазват действащата организация на движение.

Пътища под наблюдение, машини в готовност

Синоптичните прогнози вещаят понижение на температурите, а в Северозападна и Северна България дъждът може да премине в сняг още в нощта на Бъдни вечер. Пътните управления и поддържащите фирми следят обстановката в реално време и са в готовност за обработка на настилките срещу хлъзгавост и заледяване.

„Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата“, посочват от АПИ. Приоритет са автомагистралите, първокласната и второкласната мрежа, както и проходите между Северна и Южна България.

Внимание, дисциплина и зимна подготовка

АПИ апелира към шофьорите да тръгват с автомобили, готови за зимни условия – със зимни гуми, изправни чистачки и достатъчно гориво. Движението трябва да бъде с повишено внимание, съобразена скорост и спазване на дистанция. Изпреварването на специализираните машини, които обработват настилките, е абсолютно недопустимо.

Блокирането на движението от неподготвени превозни средства затруднява не само останалите шофьори, но и работата на снегопочистващата техника.

Ограничения за тежкотоварния трафик

На 30 декември между 14:00 и 20:00 ч. се въвежда забрана за движение на МПС над 12 т, излизащи от София. На 4 януари – последния почивен ден – ограничението ще важи за камионите, пътуващи към столицата, между 12:00 и 20:00 ч.

Забраната не важи за превозни средства, извършващи обществен превоз на пътници, както и за камиони, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се храни и товари на температурен режим.

