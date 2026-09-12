Двойни курсове за шофьори. Голяма реформа
Един контролен орган ще отговаря за проверките на пътя
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Един контролен орган ще отговаря за проверките на пътя
За подмяна са определени общо 16 171 километра ограничителни системи
На 10 юли 1962 г. едно просто изобретение получава американски патент, а решението на Volvo да го сподели безплатно променя завинаги безопасността на...
Създават условия да няма тапи
С разяснителна кампания ще убеждават абитуриентите да се държат разумно по пътищата по време на баловете. Инициативата е на РЗИ, Пътна полиция и Регио...