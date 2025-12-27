Адът в Кербала! Военни почести за загиналите българи

С военни ритуали ще бъде почетена паметта на петима български военни, които преди 22 години загинаха в иракския град Кербала.

През 2003-та година България още не е член на НАТО. Но е част от коалицията на желаещите, формирана от САЩ за военно нахлуване в Ирак. 460 военни заминават за Ирак на първата за новото хилядолетие голяма задгранична мисия на армията ни. Георги Качорин, Иван Инджов, Антон Петров, Свилен Киров и Николай Саръев загиват при защитата на база "Индия".

Атаката започва в 11:45 ч. местно време (10:45 ч. българско време) на 27 декември 2003 година, когато камион цистерна навлиза в периметъра на базата. От охранителните вишки започва стрелба по камиона.

Камионът - бомба се врязва в база "Индия", където са били настанени българските военни в град Кербала. Взривът е на 7-8 метра от основната сграда при навлизане в базата. И оставя кратер с диаметър 8 метра. Сградата е подложена на масиран обстрел с автоматично оръжие и стрелба с РПГ и минохвъргачки.

Минути след атаката срещу българската база атентатори самоубийци нападат също логистичната база в града, както и местно полицейско управление с коли бомби. При атаките загиват 5 български войници, 2 тайландски войници, 7 иракски полицаи и 5 цивилни, а между ранените са 9 военнослужещи от Ирак, както и над 160 полицаи и цивилни.

В разсекретения през 2014-а година доклад за инцидента е посочено, че е липсвала достатъчно разузнавателна информация, препоръките за укрепителни мерки на базата не са били изпълнени "в пълен обем", имало е "недостатъчно използване на прегради и заграждения за затваряне на всички подстъпи".

Докладът не посочва виновни.

До декември 2008 г. България участва в операцията за стабилизиране и възстановяване на Ирак. Общо в мисията загиват 13 военни.

