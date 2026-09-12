Адът в Кербала! Военни почести за загиналите българи
Изминаха 22 години от атентата срещу база "Индия"
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Изминаха 22 години от атентата срещу база "Индия"
България почита паметта на загиналите петима военни
Нищо не е забравено, написа лидерът на ИТН
Паметта на загиналите воини беше почетена с филм
Днес се навършват 17 години от кървавия атентат, ген. Мутафчийски заминал по спешност за Ирак
Навършват се 16 години от трагедията
Днес се навършват 15 години от атентата срещу база „Индия”
След този ден пет български семейства не са същите, деца останаха сираци, родители не спират да взират поглед вратата да се отвори и техните деца да с...
Родители на рейнджъра Антон Петров дават стипендия на името на сина си Крумовградско село кръсти улица на офицера Николай Саръев "Не мисля, че ще ос...
Близки, приятели и колеги се събраха на гробищата в Русе, за да почетат паметта на загиналите български рейнджъри в база „Индия" в Кербала, предаде БГ...
Колеги и приятели на ст. лейт. Николай Саръев от 68- ма бригада –Специални сили в Пловдив се събраха в Крумовград, за да сложат цветя на гроба му И...
Без военни на гроба за 12-г. от гибелта на Георги КачоринМъката на семейство Качорини е скрита зад дървената порта на дома им в разложкото село Горно...
Навършват се 12 години от трагичния инцидент през 2003 г., когато след самоубийствената атака с камион-бомба срещу базата ни в Кербала загинаха петима...
Никъде не е изписано името му, недоумяват родителите на майора Благоевград. Чешма от мрамор в центъра на разложкото село Горно Драглище напомня на ме...
София. На днешната дата се навършват 11 години от атентата срещу българския контингент в иракския Кербала. При него камион-бомба нахлу в базата ни и с...
Виновни за трагедията няма да се намерят, но поне да не повтаряме грешките
България не снабдява с оръжия Башар Асад, каза той
Месец преди атентата комисия установила, че базата е слабо защитена
Започна строителството на оградата по границата с Турция
София. Очаква се да бъдат разсекретени документи, с които са били изяснени обстоятелствата около извършеното на 27 декември 2003 г. нападение над бълг...