Адът в Кербала! Военни почести за загиналите българи
Изминаха 22 години от атентата срещу база "Индия"
Следете всички новини, анализи и коментари за Български Военни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изминаха 22 години от атентата срещу база "Индия"
ЕС планира връщане на наборната военна служба заради Русия
Обстрел по базата на международните коалиционни сили на летището
Няма пострадали български военнослужещи при ракетен обстрел на базата на международната коалиция на летище Кандахар, Афганистан. Това съобщиха от прес...
Ракетен обстрел е станал в Афганистан. Това съобщиха от Министерството на отбраната. И уточниха, че инцидентът е от 07 май на летище „Кандахар". Лети...