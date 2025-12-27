Два труса за минути в страната

Две земетресения, станали през кратък интервал от време, разлюляха България днес.

Трус с магнитуд от 2,0 по Скалата на Рихтер е регистрирано в района на Рила.

Данните са на НИГГГ към БАН, а епицентърът е на около 15 километра южно от Долна баня и на толкова от Якоруда на Север. Трусът е регистриран в 10:22 часа в събота.

Дълбочината на труса е 10 км.

Около час по-рано е регистрирано още един трус на територията на страната. Той е с магнитуд 2,1 и дълбочина 12 км - на десетина километра от Сърница. Земетресението е от 9:08 часа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com