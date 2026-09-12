Два труса за минути в страната
Магнитудът и на двата е малък
Следете всички новини, анализи и коментари за Минути. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Магнитудът и на двата е малък
Парламентът я прие на пожар
Голямо откровение от тв водещата
Бих се впуснал в подобно приключение, ако полетът е безплатен, само „за да изпитам радостта да се преструвам на милиардер“, казва актьорът
Важно е вирусите да се неутрализират още в устната кухина
Бонус от 100 минути за разговори към мрежата на Мтел и 200 MB мобилен интернет могат да получат всички клиенти на предплатената услуга Прима. Условиет...