Започват женските празници. Какво не трябва да се прави  

Започват женските празници, които са известни в дългогодишната българска традиция.
Днес е Варвара, утре е Сава, а в събота - Никулден.
Варвара и Сава са дни, които се свързват предимно с обичаи, изпълнявани от жени. Народните вярвания повеляват жените да не вършат тежка домакинска работа, за да не се разгневят светиците и да не донесат болести на децата или добитъка.
Тези дни са изпълнени с ритуали за здраве и плодородие.
Поднасят се варено жито, обредни царевични питки, които се намазват с мед или рачел.
Въпреки че Никулден е голям общонароден празник, посветен на Свети Николай (мъжки светец), цялата поредица от трите дни се възприема като цикъл, в който жените играят ключова роля в приготвянето на обредната храна (постни ястия за Варвара и Сава, и шаран за Никулден) и спазването на поверията, осигуряващи благополучие за семейството.
Тези три последователни дни бележат началото на зимния празничен сезон в българския фолклорен календар.
