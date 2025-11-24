Голям празник! Черпят най-чистите имена

Днес е голям православен празник, на който почитаме паметта на Света великомъченица Екатерина.

Затова и имен ден празнуват Екатерина, Катя, Катерина, Катина, Катеринка, Кина, Катрин и други техни производни.

Екатерина е женско име от гръцки произход, което означава "чиста" или "непорочна". Името произлиза от гръцката дума katharos и е разпространено в много европейски страни.

Светицата Екатерина е покровителка на майчинството и здравето, като в народните традиции е известна като защитничка от болести.

Традицията повелява за раздаване на погача и кравайчета за здраве.

В Родопите се вярва, че светицата предпазва от тежки болести и висока температура, а в Странджа и Източна Тракия празникът се свързва с борбата срещу мишките.

Вярва се, че света Екатерина закриля от болести като шарка, бяс и треска.

Тя е почитана като пазителка на здравето и майчинството.

На този ден жените не работят и избягват остри предмети, за да не се порежат.

