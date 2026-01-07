Турция и България засилват икономическото сътрудничество. Нови перспективи

Насърчаване на икономическите отношения между Турция и България и потенциалните направления за по-нататъшното им развитие бяха обсъдени по време на кръгла маса, проведена в София в сътрудничество със Службата на съветника по комуникациите към Посолството на Република Турция. В срещата участваха представители на MÜSİAD България (Асоциация на

независимите индустриалци и бизнесмени), делегация от централата на MÜSİAD, както и членове на организацията и представители на медиите.

По време на дискусията бяха разгледани актуалното състояние на двустранните икономически отношения, възможностите за търговия и инвестиции, перспективите за взаимно сътрудничество, развитието на предприемаческата екосистема и секторното бизнес съпоставяне. Срещата се проведе в интерактивен формат и включваше сесия с въпроси и отговори, в рамките на която бяха обсъдени конкретни потребности на бизнеса и бяха представени предложения за решения, произтичащи от практиката.

Особен акцент беше поставен върху дейността на MÜSİAD в България и върху глобалната мрежа на организацията. Представителите на централата подчертаха, че MÜSİAD обединява местния бизнес потенциал с широк международен обхват, като предоставя платформа за устойчиви партньорства и реални икономически резултати.

В рамките на срещата беше обърнато внимание и на ролята на MÜSİAD в икономическата дипломация, включително сътрудничеството с дипломатически мисии, международни институции и публични органи, както и значението на координацията между публичния и частния сектор. Бяха откроени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в области като производство и вериги за доставки, логистика, индустриално партньорство, предприемачество и съвместни инвестиции.

В заключение участниците изразиха готовност за по-активен диалог и практическо сътрудничество между бизнес общностите на Турция и България, като подчертаха значението на институционалните мрежи и партньорствата с измерими резултати за устойчивото развитие на двустранните икономически отношения.

