Турция и България засилват икономическото сътрудничество. Нови перспективи
Бяха разгледани актуалното състояние на двустранните икономически отношения, възможностите за търговия и инвестиции
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Бяха разгледани актуалното състояние на двустранните икономически отношения, възможностите за търговия и инвестиции
Неочаквано неприятен момент преживя принцесата на Уелс
В момента те планират летните си планове с обичайните семейни пътувания до Корнуол и остров Сили
Ето няколко култови цитата
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