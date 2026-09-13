Всичко за Отношение

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Църква от вълци

Църква от вълци

Синодът подходи по сталински към драмата с бежанците Как ли се чувстваш, Господи, като виждаш какво се случва с живота, който си създал? Това Го попи...

28 септември | 5:05
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Различни, а не прокажени

Различни, а не прокажени

Децата със специални потребности са като прокажени за обществото Преди няколко дни към "Стандарт" се обърнаха родителите на "различно" дете. От онези...

14 април | 20:40
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