Коледа за българските католици: Литургия, семейство и ценности

Българските католици посрещат Рождество Христово с тържествени литургии, семейна сплотеност и подчертано духовен смисъл на празника. Най-голямата католическа общност у нас живее в град Раковски, където Коледа се преживява не като показност, а като време за молитва, добрина и единство между поколенията, предава Нова телевизия.

Литургията и смисълът на празника

„За нас най-важното е присъствието на литургията и участието в молитвата, започвайки още от снощи, когато възвестихме раждането на Исус“, обясни Румен Станев, временен настоятел на Софийско-Пловдивската епархия. По думите му и в самия празничен ден в катедралния храм в Пловдив се отслужват три тържествени литургии, които събират вярващите в обща молитва за здраве и мир.

Коледа в дома на едно католическо семейство

В дома на семейство Петкови в Раковски подготовката за празника започва с подреждането на коледната колибка, която пресъздава библейската сцена на Раждането на Исус. Катя Петкова, начален учител в местното училище, държи децата ѝ още от малки да разбират истинския смисъл на Коледа. „Смисълът е да бъдем всички заедно, да бъдем в добри отношения и да правим повече добро. Не е в скъпите подаръци и големите трапези“, казва тя.

Четири поколения и живата традиция

Четири поколения живеят под един покрив, а празникът събира всички около общата трапеза. „Да бъдем всички заедно, единни и здрави“, пожела съпругът ѝ Милко. За коледните ястия отговаря по-младата баба Тинка Рончева, а най-възрастният член на семейството – 90-годишната баба Кана Драгоева – е изплела на една кука 30 снежинки, с които е украсена сцената за коледното тържество в града.

Детският поглед към Рождество

Деветгодишната Лили всеки ден чете на по-малкото си братче притчата за раждането на Исус. За нея тази Коледа е особено вълнуваща, тъй като е приела първото си причастие. „Подаръците, които очаквам, са инструменти за правене на гривни и гердани и шест книги“, споделя тя. За семейството радостта от Коледа е в споделеността и вярата, а не в материалното.

Послание за мир от католическия свят

В същото време католическият свят отбелязва Рождество Христово с призив за мир. Папа Лъв XIV отправи апел за прекратяване на огъня в Украйна поне в деня на Коледа, като призова хората с добра воля да уважат празника като ден на мир. По думите на духовници това послание напомня, че желанието за справедлив и траен мир започва от сърцето на всеки човек – точно както гласи смисълът на Рождество Христово.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com