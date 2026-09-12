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Страхът убива състраданието

Страхът убива състраданието

"И както искате да правят человеците вам, така и вие правете тем" Лука 6:31 Постъпвайте с другите така, както искате те да постъпват с вас. Посланиет...

29 септември | 5:05
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