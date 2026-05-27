Духовна смърт: Българите изсушават корените си!

Жестока и тревожна диагноза за оцеляването на нацията постави родовият терапевт Росица Гергова по време на родова седянка в Ловеч, организирана съвместно с Народно читалище „Просвета – 1926 г.“ в квартал „Гозница“. Експертът предупреди, че българският етнос е изправен пред тиха катастрофа, тъй като в големите градове родовият живец е напълно изгубен, а ценностите ни се подменят със заплашителна скорост.

Коренът изсъхва: Как сами унищожаваме децата си

Според Гергова, която е израснала във врачанското село Борован и пази дълбока почит към селския бит, българският народ е започнал умишлено да отрича своя произход и родова памет. Тя алармира, че изсъхването на националния ни корен е директна последица от това, че родителите масово кръщават децата си с чужди имена, вярват в чужди, изкуствено насадени цели и заменят традиционните семейни ценности с егоизъм. Нацията ни губи вътрешната си сила, която по природа се крепи на жените, докато мъжете трябва да бъдат непоколебимата опора на рода.

Проклятието на Северна България: Кръвни вражди за имоти затриват фамилии

Най-злокобното разкритие на терапевта е свързано с масовото загиване на цели фамилни линии. Един род е обречен на пълна гибел, когато в продължение на три-четири поколения в него се повтаря една и съща неизлекувана болка. Гергова подчерта, че този зловещ феномен е изключително силно проявен в цяла Северна България.

Основната причина за затриването на фамилиите се оказват влошените братско-сестрински отношения. Алчността, безпощадните делби на имоти и невъзможността за намиране на сговор между най-близките кръвни роднини се превръщат в разрушителна сила, която буквално ликвидира бъдещето на децата ни. Предаването на ценностите и търсенето на разбирателство помежду ни, което все още се пази в къщите с няколко поколения в малките селища, е единственият ни шанс да спрем това саморазрушение.

