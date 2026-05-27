Опасната милост може да ви убие докато се опитва да ви спаси

Шокиращи данни от мащабно проучване на Съюза на парамедиците, представено по повод Световния ден на спешната помощ, взривиха общественото пространство. Оказва се, че докато 70% от българите имат огромното желание и готовност да помогнат при спешен случай, умопомрачителните над 26% от тях биха реагирали напълно погрешно, което в реална ситуация може да се окаже фатално за пострадалия.

Помощ“, която коства животи

Анкетата разкрива стряскащи детайли за липсата на базова здравна култура сред населението. На критичния въпрос „Какво бихте направили, ако видите човек в безсъзнание?“, огромната част от хората – близо 94.4%, декларират, че първо ще наберат телефон 112.

Истинският ужас за медиците обаче идва от факта, че над 26.8% от българите биха предприели самоинициатива, която директно застрашава живота на падналия човек. Те заявяват, че биха се опитали да му дадат вода (което при безсъзнание води до задушаване) или агресивно да го „разтърсят“ (което при травма на гръбнака или врата причинява трайна парализа). В същото време 15.7% от анкетираните биха губили ценно време в търсене на помощ от други минувачи, а 2.4% признават, че не биха направили абсолютно нищо, парализирани от пълен страх и тотално незнание как да реагират.

Лекари от първа линия: Всеки ден е битка на живот и смърт

„Всяко дежурство е различно, всеки ден е непредвидим“, алармира пред бТВ д-р Анифе Юрукова, лекар в Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в София. Тя подчертава, че в спешната медицина секундите са делят живота от смъртта и грешните действия на гражданите преди пристигането на линейката често са необратими.

Д-р Юрукова споделя, че помни всеки един случай от практиката си, но най-емоционалният момент за нея остава на нейния рожден ден. Тогава напълно непозната жена я приближава и я прегръща с огромна благодарност. Оказва се, че това е дъщерята на пациентка, чийто живот д-р Юрукова е спасила при тежък инцидент на терен, доказвайки, че професионалната намеса е единственото нещо, което гарантира оцеляването.

