Паника в топ курорти на морето! Хотелиерите скочиха

За ужас на хотелиери и ресторантьори - най-големият ни курортен комплекс по Южното Черноморие - Слънчев бряг, както и цялата територия от Равда до Елените, останаха без вода днес. И това при температури близо 30 градуса.

По думите на представителят на Съюза на собствениците в Слънчев бряг Стойка Терзиева справянето с елементарните хигиенни нужди на гостите е сложно."Когато разбрахме за спирането на водата, изпратихме писмо до всеки един гост на хотела. Обяснихме, че ситуацията не зависи от нас и определихме няколко пункта с тоалетни и душове, където има допълнително осигурена вода в големи съдове, обясни тя.

Заради сухите кранчета, обслужването на туристите и предлагането на всякакви услуги боксуват. От туристическия бранш са в тревога, че изхранването на летовниците, без да има достатъчно вода, ще е истинско изпитание.

От ВИК - Бургас информират, че заради планирани строително-монтажни дейности водата ще бъде спряна. В процедура е свързване на централен водопровод - част от интегрирания воден цикъл.

Мениджърът на хотел Александър Александров каза в ефира на Нова, че в неговия хотел има около 700 души, около 100 от които са деца. "Обслужването ще бъде изключително затруднено, но сме направили организация така, че ефектът върху гостите да бъде минимален. Осигурили сме питейна вода, вода за санитарно-хигиенни нужди, както и за готвене. Но не можем да издържим прекалено дълго време така", подчерта той.