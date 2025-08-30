Топ синоптик шашна народа с прогнозата за морето

Изненадваща за нашите географски ширини прогноза за сезона на морето.

"Очаква ни сух, слънчев и топъл октомври с температури, приятни за почивки на морето, стига хотелите и заведенията да работят и тогава."

Това прогнозира пред "България Днес" синоптикът Петър Янков. Специалистът направи важното уточнение, че температурата на морската вода тогава се очаква да бъде от порядъка на 20-22 градуса, което ще бъде по-подходящо за любителите на водните спортове в морето и на по-калените.

"Септември ще започне с рязко затопляне и повече слънчеви часове с температури от 29 до 34 градуса. От 3-4 септември се очакват пак валежи и леко захлаждане. Между 7 и 10 септември ще има повече слънце и температури между 24-29 градуса.

Във второто десетдневие ни очакват повече валежи и динамично време. Между 11 и 16 септември се очакват дъждове около 30-40 л на кв. м на определени места", посочи Янков и допълни, че това трябва да облекчи безводието.

Дългосрочните прогнози показват, че ноември ще донесе повече валежи и по-хладна есен.

