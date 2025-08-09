Цените по морето изгарят. Невъзможни сметки

Лятната ваканция по българското Черноморие все по-често изправя туристите не само пред избор на хотел или плаж, но и пред истинско изпитание за портфейла. Проверка на в. „Телеграф“ разкри драстични разлики и шокиращо високи цени в заведенията по крайбрежието, които на места се оказват непосилни дори за българските туристи.

Делфински цени

На плаж Делфин цените на ястията скочиха до нива, които доскоро бяха запазена марка за луксозни ресторанти в столицата. Порция миш-маш – едно от най-традиционните и евтини ястия у нас, вече се предлага за цели 18 лева. Ако пък сте любител на морската кухня, трябва да сте готови да платите 36 лв. за 300 грама калкан, което прави над 100 лв. за цяла риба.

И шопската салата – доскоро „бедняшкият избор“ за освежаващ старт на вечерята, вече е лукс. В заведенията около плажа цената ѝ започва от 16 лв., а специалитет със сирене от козе мляко се предлага за 21 лв.

Варна: от сутляш до стек за 100 лв.

По заведенията във Варна картината е още по-пъстра – и по-объркваща. Сутляшът – десерт, който традиционно струва не повече от няколко лева – вече се среща в менюта за 13 лв. Същевременно за същата сума можете да получите и свинска пържола с гарнитура или дори 400-грамова пица калцоне, в зависимост от заведението.

Салатите също варират рязко – от 12 лв. до внушителните 30 лв., а основните ястия започват от 12 лв. и стигат до над 70 лв. В повечето ресторанти из града една вечеря на човек излиза средно около 50 лв., без включен алкохол.

Морска гара – шампион по цени

Истински рекордьори по цени обаче се оказват заведенията на Морска гара във Варна. Там вечерята на човек рядко пада под 100 лв., особено ако включва морски дарове и чаша вино. Един от ресторантите в района дори се прочу миналата година със сметка от над 600 лв., при която пържолите се таксуват на цена за 100 грама, а не на порция – нещо, което изненада дори редовни клиенти.

Българският турист – между чадъра и касовата бележка

„Цените вече не отговарят на реалността. Вместо да починем, трябва да смятаме всяка хапка“, споделят разочаровани туристи в социалните мрежи. Мнозина признават, че дори с предварително планиран бюджет, лятната почивка по родното Черноморие често надвишава очакванията и ги принуждава да ограничават престоя си или да избират по-достъпни опции като квартири с кухня или хранене в супермаркети.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com