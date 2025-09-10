Морето изхвърли нещо ужасно. Наш плаж на нокти

Боен снаряд изплува на плаж "Велека" край Синеморец вчера вечерта, предаде БНТ. Очевидци разказаха, че той е бил празен.

"Не е бомба, а снаряд, няма взривен материал в него", добавят очевидци. Произходът му не е уточнен.

Морето на плаж Велека изхвърли ракета, вероятно от украинския фронт. Снощи спасителят Весо е намерил оръжието и веднага е сигнализирал органите на реда, предава Флагман бг.

Боеприпасът, който вероятно представлява ракетен двигател, е празен и не представлява опасност за плажуващите. Намирал се е на дъното на морето на близо 50 метра от брега.

По-рано днес водолази успяват да го намерят и извадят след сигнала на спасителя. На брега ги чака екип на гранична полиция и експерти, които да оценят състоянието на обекта.

Той е дълъг около 1.80 метра, по него няма външни белези, по които да се прецени дали е украински, или руски, но е видно, че е кух - тоест бойната глава на ракетата липсва.

В задната част - там, където всъщност е ракетният двигател, има характерни 4 крила, които служат за координирането на снаряда в полет.

Уточнено е, че става дума за празен стартови двигател от ракета, казаха от Министерството на отбраната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com