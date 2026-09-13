Скандал край „Бутамята“
"Правим законно това, което до момента се извършваше незаконно", каза кметът на Царево Марин Киров
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"Правим законно това, което до момента се извършваше незаконно", каза кметът на Царево Марин Киров
Тази година форумът е под патронажа на президента Илияна Йотова
През летния сезон ще осигурим безплатни паркинги за гостите
Виждаме сламката в окото на другия, не гредата в своето
Военни ги обезвредиха
Още няма подробности, но мрежата е пълна с коментари
Боен снаряд изплува на плаж "Велека" край Синеморец вчера вечерта, предаде БНТ. Очевидци разказаха, че той е бил празен. "Не е бомба, а снаряд, ня...
Пътят към селото минава през гора, от която се виждат малки морски кейове с чиста вода и пясък
Откритието е направено от експедиция "Странджа", ръководена от Даниела Агре
На плажа е бил открит и турски варел с моторно масло
Намира се в Синеморец
След наводненията
Златото от Синеморец разделя археолозите. Къде са правени накитите?
Съкровището се състои от 180 ювелирни аксесоара от злато и 30 от сребро
Природозащитници очакват да бъдат направени проверки
Строителната забрана да важи до трайното решаване на установения проблем с канализацията
Звезди се включиха в кампания против строежите на плажа
Прокурорите искат МОСВ и ДНСК да проверят случая
Плажът, на който е станал инцидентът, е даден на концесия