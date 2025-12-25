Жълт код на втория ден от Коледа. Опасността е в 10 области

През нощта ще остане облачно. Валежите почти навсякъде ще спират, най-късно сутринта в Централна Южна България и крайните югоизточни райони. Североизточният вятър до сутринта в повечето места ще стихне. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 5° и 0°, в София – около минус 1°.

Утре облачността временно ще се разкъсва и намалява. След обяд и привечер от североизток отново ще се увеличи, предимно висока и средна. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен вятър от запад-северозапад, като след пладне в Дунавската равнина и западната част от Горнотракийската низина ще се усилва. Максималните температури ще са в широки граници: от минус 2° - 0° в Северна България, до 6°-7° в югоизточните райони, в София - около 4°.

Жълт код за потенциално опасно време с ниски температури е обявен в 10 области у нас, съобщи НИМХ. Предупреждението за опасно студено време е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Русе, Велико Търново, Разград, Габрово и Търговище. Дневните температури ще останат отрицателни. Минимални температури ще са от -14 до -9°С.

В планините облачността ще е разкъсана, намаляваща до предимно ясно. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 1°, а на 2000 метра – около минус 3°.

По Черноморието облачността временно ще се разкъса и намалее, като след обяд от север отново ще се увеличи. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 5°-8°. Температурата на морската вода е 10°-12°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

