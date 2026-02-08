Няма да повярвате! Каква телефонна измама върлува из Пловдив

Нова схема за телефонни измами тревожи пловдивчани през последните дни. Жители на града сигнализират за обаждания от скрит номер. Непознати първоначално питат „Ваш ли е този номер?“, а след това преминават към добре подготвен сценарий за сплашване.

По думите на потърпевши измамниците твърдят, че се обаждат във връзка със скорошна акция срещу сайтове с пиратско съдържание, човекът отсреща е станал жертва на хакерска атака или е „замесен“ в разследване. Под този претекст те настояват да им бъдат продиктувани данните от банковата карта – номер, валидност и код за сигурност. Когато получат отказ, обаждащите се стават агресивни, отправят заплахи и заявяват, че ще изпратят полиция, която да арестува жертвата. Според пострадали, гласовете говорят добър български, но със специфичен акцент, като има съмнения, че част от обажданията произхождат от Румъния, пише nova.bg.

Вероятно разкритията за кражба на данни със скрити камери из салони за красота и гинекологични кабинети, е дало идея за поредната измама.

