Горещо от Околчица: Версия за кошмара в кемпера

Дали става въпрос за убийство, или самоубийство на тримата души, намерени мъртви в кемпер край връх Околчица, ще установят категорично аутопсията, балистичната експертиза и барутните натривки.

Най-вероятно става въпрос за двойно убийство и самоубийство, съобщи БНТ, позовавайки се на източници от огледа на място, който тече и в момента.

Препдоложенията са, че Ивайло Калушев е застрелял Николай и 15-годишното момче, след което се е самоубил.

Кемперът се намира в труднодостъпна гориста места. Бил е труднозабележим.

По-рано от полицията обясниха, че кемперът е намерен от овчар, който е отишъл да види лятната си кошара. Тя се намира над мястото и през дърветата той е видял покрива на кемпера.

Когато е слязъл до него, той е видял, че на предната седалка до шофьор е имало прострелян младеж. Това е 22-годишният Николай.

При огледа разследващите видели, че непосредствено зад Николай е било тялото на Калушев, а в жилищната част на кемпера е било и 15-годишното момче.

Кемперът е бил облепен с лепенки на Европейската асоциация на рейнджърите. Бил е много добре оборудван с радиостанции и със сателитна връзка.

Калушев, Николай Златков и 15-годишният Александър бяха издирвани от полицията, след като на 2 февруари край хижа „Петрохан“ бяха намерени трима убити мъже. Жертвите, както и Калушев, са били заедно в НПО, твърдяща, че е рейнджърска. Хижата е била собственост на Калушев.

