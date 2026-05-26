Като преди двете световните войни: Почнаха да се групират във военни съюзи

Хората учат историята, но я забравят, а тези, които не я забравят, веднага правят паралел със сегашната геополитечска обстановка в Европа, която наподобява положението преди Първата и преди Втората световни войни, когато държавите, преди да избухнат войните, започваха да се групират във военни съюзи.

Варшава и Лондон правят решителна стъпка към изграждането на нова архитектура за сигурност на Стария континент. Полша и Великобритания ще подпишат утре в Лондон мащабен договор за партньорство в областта на сигурността и отбраната. Новината бе обявена официално от полския премиер Доналд Туск пред журналисти във Варшава, а събитието се очертава като ключов момент в консолидацията на европейската отбрана срещу източните заплахи.

Исторически момент за Варшава

Полският министър-председател Доналд Туск не скри стратегическото значение на предстоящото събитие, определяйки го като исторически момент. Споразумението идва като част от мащабната дипломатическа офанзива на Варшава за подсигуряване на източния фланг на НАТО. „След подписването на договора с Франция в Нанси, Полша ще подпише такъв договор и с Великобритания“, подчерта Туск, визирайки изграждането на мрежа от ключови двустранни съюзи с най-силните военни нации в Европа.

Документът, под който утре подписи ще сложат Доналд Туск и британският премиер Киър Стармър, има широк обхват и далеч надхвърля рамките на конвенционалното военно сътрудничество. Споразумението ще обхваща три основни стълба, които включват провеждане на мащабни съвместни военни учения и засилен обмен на разузнавателна информация в реално време. В споразумението се предвиждат и координирани действия срещу хибридните атаки и защитата на критичната инфраструктура, както и сътрудничество при управление на кризи и защита на населението.

Живот в условия на трайна нестабилност

Мотивите зад спешното укрепване на отбранителните способности на Полша са продиктувани от географската ѝ реалност. Доналд Туск открито подчерта, че заради прякото си съседство с Русия, Беларус и Украйна, страната му е принудена да живее в условия на перманентна нестабилност.

Поради тази причина Полша развива ускорено многопластова система за защита. „Всичко това трябва да ни гарантира пълна сигурност“, заяви премиерът, допълвайки, че стратегическите партньорства с Великобритания, Франция и САЩ ще бъдат надградени и с подготвяния в момента мащабен договор с Германия.

Железният юмрук на Източна Европа

Дипломатическите договори на Полша са подплатени с безпрецедентни финансови инвестиции в модернизация на армията. По-рано този месец Варшава подписа ключово споразумение за заем с Европейската комисия на астрономическата стойност от близо 44 милиарда евро. тези средства са насочени директно към мащабно обновяване на оръжейната индустрия, покупка на модерно въоръжение и превръщането на полската армия в най-мощната сухопътна сила на европейския континент. Съюзът с ядрена сила като Великобритания е поредното парче от пъзела, който трябва да превърне Полша в непревземаема крепост на прага на Русия.

