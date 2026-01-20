Страшни писма в Норвегия. Страната на нокти

Въоръжените сили на Норвегия са разпратили хиляди писма с информативен характер до населението, в което му припомнят, че в случай на война имуществото му – домове и автомобили – може да бъде конфискувано в полза на държавата, предаде Новини.бг.

По този начин властите ще могат да преценят от какви ресурси ще се нуждае до най-голяма степен, предупреждавайки собствениците им, че ще бъдат призовани доброволно да ги отстъпят при обявяването на военно положение.

Андерс Йернберг, отговарящ за логистиката в норвежката армия, припомни необходимостта страната да бъде подготвена за всяка криза, и поясни, че днес Норвегия се намира в най-сериозната ситуация по отношение на сигурността от края на Втората световна война.

В този контекст Йернберг допълни, че норвежкото общество трябва да бъде готово да посрещне кризи със сигурността, в т.ч. и евентуална война, в резултат на което тече допълнително укрепване на отбранителните способности на страната и подготовка на населението.

Тези писма обаче нямат практическо значение в мирно време и служат само за да информират норвежките граждани, че военните могат да конфискуват имуществото им в случай на конфликт. Освен това трябва да се отбележи, че подготвената заявка е валидна за една година и този период може да се подновява. Според Норвежките въоръжени сили приблизително две трети от заявките, подготвени за 2026 г., са продължение на предишни години.

Този план за сигурност се основава на Закона за военните реквизиции от 29 юни 1951 г. Според законодателството въоръжените сили могат да извършват конфискации само ако страната е във война или ако кралят реши да го направи в Съвета, за да планира всички ресурси на обществото и да се подготви за въоръжен конфликт, отбелязва 20minutos.

