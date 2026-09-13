Страшни писма в Норвегия. Страната на нокти
Разпращат ги военните
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Разпращат ги военните
Сумска област граничи с руската Курска област, където силите на Русия изтласкват украинските части
Нека гражданите да живеят спокойно, успокои той
Крайно тревожен доклад за въоръжените ни сили
Държавата да се обърне с лице и към запасното войнство, предлага кандидатът за народен представител от БСП
Това каза министърът на отбраната Красимир Каракачанов
Приключи военното учение на полигона в Ново село, което продължи 4 дни. В рамките на маневрите въоръжените сили на България, САЩ, Великобритания, Румъ...
Пентагонът планира от 1 юли да премахне забраната за набиране на транссексуални във въоръжените сили на САЩ. Както съобщава в. "Ю Ес Тудей", позовава...
Американският Сенат във вторник единодушно потвърди, че Ерик Фанинг ще бъде новият ръководител на армията на САЩ, което го прави първият открит хомосе...
София. Президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Росен Плевнелиев ще се запознае с годишния анализ на резултатите от подготовката на вое...
София. „Резултатите показват една много мрачна картина във въоръжените сили. За щастие успяваме да пренасочим средства, да икономисаме средства, да ск...
Токио. Япония официално откри днес най-големия си боен кораб от Втората световна война насам - хеликоптероносач струващ 1,2 млрд. долара. Това преди...
София. Нов дългосрочен план за развитието на въоръжените сили с действие 10 или 20 години поискаха от двете професионални сдружения в армията - офицер...
73 сирийски офицери са дезертирали в Турция
Токио. Япония ще преименува силите си за гражданска отбрана, като за пръв път след Втората световна война страната признава, че има въоръжени сили. К...
София. Правителството одобри Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2012 г., изготвен на основание чл. 23 от Закона за отбраната и...