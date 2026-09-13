Духовна смърт: Българите изсушават корените си!
Масово измират цели родове в Северна България
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Масово измират цели родове в Северна България
Инициативата на Скопие е залог за европейския им път
Доказано е, че "на света има два вида хора - хора на действието и всички останали". Сигурно цар Калоян е бил точно от първата група поради причината...