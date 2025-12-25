Фермерите отвориха пътищата, българи заляха Гърция

Коледните празници в Гърция започнаха с натоварен трафик, силни валежи и необичайна гледка – отворени пътища и граници след дни на фермерски блокади. Много българи избраха да посрещнат празниците в южната ни съседка, докато хиляди гърци се отправиха към българските зимни курорти, съобщава БНР.

Въпреки че страната беше обхваната от проливни дъждове, а по високите части падна и сняг, това не отказа пътуващите. Протестиращите фермери временно освободиха всички основни пътни артерии и гранични пунктове, но самите те посрещнаха Рождество Христово край блокадите. Коледните празници в Гърция продължават общо 12 дни и още в първия от тях движението по пътищата беше интензивно.

Тържествата започнаха с празнични литургии във всички църкви, които се изпълниха с вярващи. Коледари обикалят домовете с пожелания за здраве и благоденствие, като събират средства за благотворителни каузи. В различните региони се спазват характерни местни обичаи – на островите пред вратите се поставя червен нар за здраве и плодородие, във Флорина още от полунощ се запалиха огньове за посрещане на Рождество Христово, а в Драма празникът преминава под знака на традиционните карнавали. По островите празничната литургия дори се чете край морето – за успешното завръщане на моряците.

Според традицията днес се носят подаръци и сладки на кума и кръстника на детето, а домовете са отворени за гости. Премиерът и лидерите на политическите партии отправиха пожелания за мир и благоденствие. Имен ден празнуват Христо, Хрисула и Христина, а традиционният подарък за празника е коледна звезда.

