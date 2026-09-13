Голям празник! Черпят най-чистите имена
Денят на Света Екатерина
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Денят на Света Екатерина
Българите продължават да водят класациите по сърдечно-съдови заболявания
Ето защо се раздават бобени зърна със затворени очи
В Родопската област Света Екатерина се почита против тежки болести
Дълги години именитият лекар лекуваше сърцата на своите пациенти
Главен символ на Св. Екатерина е колелото с шипове, известно като "колелото на Екатерина"
Уникалната за ЮИ Европа трансплантация на сърце и бял дроб обаче завършва с фатален край
На 18 години, като безстрашна изобличителка на езичеството, за вярата Христова я хвърлили в тъмница
Света Екатерина Александрийска от Караваджо, 1598
Добрич. Пациенти на добричката многопрофилна болница и техни близки ще могат да отправят молитви за изцеление в новоосветения параклис, който носи име...
София. Лекари от болница "Света Екатерина" върнаха човек от клинична смърт. Това съобщиха от лечебното заведение. 72-годишният Й. Д. от Перник е пост...
София. Днес Православната църква чества празника Св. великомъченица Екатерина. Света великомъченица Екатерина (на гръцки: ἡ Ἃγια Ἃικατερίνη ἡ Μεγαλομ...
Тази вечер предстоят други две трансплантации