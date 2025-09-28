Кардиолог с важно предупреждение за здравето на сърцето

Сърцето ни работи неуморно, обикновено между 60 и 100 удара в минута, но често го забравяме, докато не ни напомни за себе си.

Някои хора усещат ускорен пулс от вълнение, други – чак когато вече има проблем.

Навръх Световния ден на сърцето, който тази година се отбелязва на 29 септември, специалистите от УМБАЛ „Св. Екатерина“ призовават: отделете време за профилактика, преди сигналите да станат тревожни.

Ден за профилактика и знание

„Волейболните вълнения ще повлияят на сърцето с много ускорен пулс – днес, най-вероятно по време на мача. Но утрешният ден, който е Международният ден на сърцето и се празнува от 25 години, е изключително важен, защото чрез него ние даваме възможност на всички хора да дойдат да проверят сърцето си“, казва проф. Димитър Петков, изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“. Болницата организира безплатни прегледи на 29 и 30 септември, за да насърчи ранната диагностика.

Кога пулсът предупреждава

„Когато пулсът не го усещаме и е в синхрон с тялото, тогава нямаме проблем. Но когато почнем да усещаме пулса си, вече имаме проблем – дали е забързан, дали изостава“, обяснява проф. Петков пред бТВ. Той напомня, че много хора не отделят време за профилактика и често подценяват първите признаци на сърдечни заболявания, като задух или лесна умора, които идват след дълъг период на високо кръвно или наднормено тегло.

Рисковите фактори в ежедневието

България остава на водещите места в ЕС по сърдечно-съдови заболявания. Причините според специалиста са добре познати: нездравословно хранене, наднормено тегло, стрес, тютюнопушене, редовна употреба на алкохол и липса на движение. „И всички тези фактори, смесени заедно, водят до поява на проблеми в сърдечно-съдовата система“, подчертава проф. Петков.

Тревожната статистика и посланието

Само през 2024 година 61,1% от всички починали в България са загубили живота си заради сърдечно-съдови заболявания – цифра, която според лекарите трябва да бъде тревожен сигнал за обществото. „Първите симптоми обикновено са задух, лесна умора и евентуално болки в сърцето… когато се стигне до тях, обикновено човек вече развива сърдечна недостатъчност“, казва проф. Петков. Посланието му е ясно: грижата за сърцето не е еднократен жест, а навик, който може да спаси живот.

