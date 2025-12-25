Изненада! Как ни помага псуването

Псуването „като моряк“ по принцип се приема с неодобрение в учтивото общество. Но изследователи предполагат, че то може да крие ключа към отключването на по-високо ниво на физическа ефективност.

Ново проучване, публикувано в научното списание American Psychologist, установява, че псуването помага на хората да се справят по-добре с физически задачи, като участниците съобщават, че то ги кара да се чувстват по-уверени и по-съсредоточени.

С други думи, следващия път, когато ви се прииска да изпуснете някоя груба дума във фитнеса, учените казват: направете го.

„В много ситуации хората се възпират – съзнателно или несъзнателно – да използват пълния си физически потенциал“, заяви водещият автор на изследването Ричард Стивънс, старши преподавател по психология в университета Кийл във Великобритания. „Псуването е леснодостъпен начин да си помогнете да се почувствате по-съсредоточени, по-уверени и по-малко разсейвани, и да се мобилизирате малко повече“, добави той.

Проучването надгражда върху обширен корпус от научни изследвания, които вече установяват връзка между псуването и подобрената физическа производителност. Но за първи път учените се стремят да се съсредоточат върху механизма, който стои зад тази връзка, предава БГНЕС.

Стивънс и негови колеги от университета Кийл и Университета на Алабама в Хънтсвил смятат, че псуването може да постави хората в състояние на психологическа разкрепостеност, което те определят като „временно склоняване към поведение, което е по-слабо контролирано, отколкото прекалено контролирано“.

„Когато псуваме, ние отхвърляме социалните ограничения и си позволяваме да натиснем повече в различни ситуации“, каза Стивънс.

В рамките на изследването 192 участници в два отделни експеримента били помолени да повтарят на всеки две секунди или избрана от тях псувня, или неутрална дума, докато изпълняват упражнение с повдигане на тялото от стол с опора на ръцете.

След това изследователите поискали от участниците да отговорят на въпроси относно психическото си състояние по време на задачата – например колко съсредоточени или уверени са се чувствали, или доколко им се е струвало забавно упражнението.

Като цяло онези, които са псували, са успели да задържат собственото си телесно тегло значително по-дълго в сравнение с участниците, които са повтаряли неутрална дума.

Те съобщават, че са се чувствали по-уверени в способностите си и по-малко разсейвани от странични мисли. Участниците също така отбелязват, че са достигнали състояние на „психологически поток“ – приятно усещане за пълно потапяне в текущата дейност.

„Тези резултати помагат да се обясни защо псуването е толкова широко разпространено“, каза Стивънс.

„Псуването буквално е неутрален по отношение на калориите, безлекарствен, нискобюджетен и леснодостъпен инструмент, с който разполагаме, когато имаме нужда от тласък в представянето си“, добави той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com