Всичко за Кардиология

Следете всички новини, анализи и коментари за Кардиология. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Здраве Здравеопазване
Световен прецедент у нас: Лекари спасиха бременна с близнаци с разкъсана аорта
Снимка: СБАЛАГ „Майчин дом“

Световен прецедент у нас: Лекари спасиха бременна с близнаци с разкъсана аорта

29-годишна бременна с близнаци в критично животозастрашаващо състояние беше спасена благодарение на лекарите от Националната кардиологична болница и С...

10 юни | 15:59
0 коментара
1572
Лекуват инфаркти и във Видин

Лекуват инфаркти и във Видин

Видин. Скоро и Видин ще има инванзивна кардиология, съобщи д-р Виолета Дочкова, изпълнителен директор на държавната болница за активно лечение "Света...

11 май | 12:36
0 коментара
4573
Оперират бебе с болно сърце

Оперират бебе с болно сърце

Бургас. Новородено бебе с болно сърце ще бъде оперирано по спешност в детската клиника към Национална кардиологична болница в столицата. Детето се е...

01 октомври | 15:46
0 коментара
7168
Разходете се в Деня на сърцето

Разходете се в Деня на сърцето

София. София отбелязва днешния Световен ден на сърцето с дълга разходка. Идеята на Световната кардиологична асоциация е да отбележи този ден, като инф...

29 септември | 10:31
0 коментара
7254