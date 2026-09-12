Световен прецедент у нас: Лекари спасиха бременна с близнаци с разкъсана аорта
29-годишна бременна с близнаци в критично животозастрашаващо състояние беше спасена благодарение на лекарите от Националната кардиологична болница и С...
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29-годишна бременна с близнаци в критично животозастрашаващо състояние беше спасена благодарение на лекарите от Националната кардиологична болница и С...
Българите продължават да водят класациите по сърдечно-съдови заболявания
Клиниката по кардиология на ,Сърце и Мозък’ със световно признание за грижа и проследяване на пациенти в клинично изпитване
Съвета даде националният консултант по инвазивна кардиология проф. д-р Иво Петров
100% реимбурсация трябва да предоставя НЗОК за редица животоспасяващи терапии
Българите се научиха да следят здравословното си състояние
Идеята е на прочутия хирург проф. Александър Чирков
По 60-100 души от всяко село около града работят в Италия и Испания
Вече е внесен обвинителния акт срещу д-р Иван Вуцов за упражняване на лекарска специалност без правоспособност, обявиха от прокуратурата Един от изве...
Твърдението, че д-р Иван Вуцов работи в отделението по кардиология на МБАЛ "Бургасмед" категорично не отговаря на истината. Това становище изпратиха д...
С метода спасяваме пациенти от ампутация, обяснява доц. Добрин Василев София. Хиляди пациенти минават през клиниката по кардиология в "Александровска...
Само един договор за рушвет между болници и лекари беше скъсан след серия от материали на в. "Стандарт". Преди месец ви разказахме как клиники по инва...
Видин. Скоро и Видин ще има инванзивна кардиология, съобщи д-р Виолета Дочкова, изпълнителен директор на държавната болница за активно лечение "Света...
Лом. В най-скоро време и Лом ще има инванзивна каридология, съобщи управителят на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец" д-р Георги Савков. Така в града ще...
Борбата между болниците е за всеки пациент, приемат и здрави хора
Видин. Война между още неоткритата частна специализирана болница по кардиология и държавната МБАЛ „Света Петка" започна във Видин. Причината – частнат...
Спасява сърцето на 600 г бебе, но се бои, че с колегите му са обречен вид
Спрете цигарите и намалете солта до 2,5 г на ден, съветва проф. Стефан Денчев
Бургас. Новородено бебе с болно сърце ще бъде оперирано по спешност в детската клиника към Национална кардиологична болница в столицата. Детето се е...
София. София отбелязва днешния Световен ден на сърцето с дълга разходка. Идеята на Световната кардиологична асоциация е да отбележи този ден, като инф...