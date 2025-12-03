Отиде си авторът на "Една българска роза"

На 98 години почина писателят Найден Вълчев.

Тъжната вест огласи внукът му във фейсбук.

Найден Вълчев е автор на текста на незабравимата „Една българска роза" в изпълнение на Паша Христова, като през 2000 г. песента е определена за песен на столетието в национална анкета.

Първата му стихосбирка „На южната граница" (1953) е само с войнишки стихотворения от тригодишната реднишка служба в далечен малък гарнизон. През следващите десетилетия стихосбирките стават двадесетина: „Малка повест" (1954), „Пъстра палитра" (1960), „Северна светлина" (1965), „Лунапарк" (1970), „Синьо цвете, влак, жена" (1975), „Златен август" (1977), „Написано на кленов лист" (1984), „Гигантски слалом" (1986), „Младата луна и старата луна" (2001), „Рай за грешни" (2003) и др.

Пише и за деца под псевдоним Чик Чирик: „Българска земя" (1963), „Звъни, звънче" (1968), „Фото Есперанто" (1983), „Жълъдче с шапка" (2004).

Работи като редактор в различни издания.

Носител е на редица награди сред които и Националната награда за поезия Димчо Дебелянов.

