Прокълнатият самолет, в който загина Паша Христова
Мистерията продължава повече от половин век
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Мистерията продължава повече от половин век
Той написа текскт на незабравимата песен, изпълнена от Паша Христова
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Коя фолкаджийка се опита да пее нейна песен
Господ ме е пазил, категоричен е певецът
София. "Добър вечер приятелю млад, добър вечер другарю. Добре дошъл в нашия град, добре дошъл в България". Така започва една от емблематични български...