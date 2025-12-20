Прокълнатият самолет, в който загина Паша Христова

На 21 декември 1971 г., малко преди полунощ, небето над София се разкъсва от пламък. Самолет Ил‑18 на БГА „Балкан“ се разбива секунди след излитането си от летище София. Сред 30-те загинали е едно момиче, което едва започва да пише своята легенда – Паша Христова. Само на 25 години, тя вече е сред най-ярките гласове на българската естрада. И точно когато светът започва да се обръща към нея, съдбата затваря страницата.

Трагедията остава една от най-болезнените страници в историята на българската култура. И до днес въпросите около катастрофата не са напълно затворени. Мистерията продължава повече от половин век

Последният полет: 21 декември 1971 г.

Самолетът Ил‑18, регистрация LZ‑BES, трябва да изпълни извънреден полет до Алжир. На борда са 62 пътници и 11 души екипаж. Заедно с оркестър „София“, Мария Нейкова, Борис Гуджунов, фолклорен ансамбъл „Аура“ и народната певица Янка Рупкина, Паша Христова трябва да замине за дните на българската култура в африканската държава.

Минути след излитането обаче машината рязко се накланя наляво, губи контрол и се разбива в пистата. Загиват 30 души, включително шестима от екипажа. По чудо оцеляват Мария Нейкова, Борис Годжунов и Янка Рупкина.

Версиите за катастрофата: истина, мълчание и легенди

Официалната причина никога не е обявена публично. Това отваря пространство за версии, които десетилетия наред се предават като шепот.

1. Техническа неизправност – най-разпространената версия

Според авиационни специалисти, самолетът е бил току-що излязъл от ремонт. Но в уредите за управление на самолета имало техническа грешка - въжетата на елероните били погрешно свързани с кормилото на пилота и при завоя, който се опитва да направи пилота на дясно самолетът се накланя рязко наляво, при което лявото крило се удря в пистата от загубата на баланс самолетът се накланя на дясно и там се удря дясното крило в пистата и от удара то се откъсва, при което самолетът се разбива в пистата.

2. Грешка при ремонта на хоризонталния стабилизатор

Друга версия твърди, че ремонтът на ключово оборудване за контрол на хоризонталното положение не е бил извършен качествено.

При силен страничен вятър самолетът се накланя, едното крило удря земята и корпусът се пречупва на две, избухвайки в пламъци.

3. Версията за саботаж

Тя никога не е доказана, но се появява в годините след трагедията.

Причината: полетът е бил извънреден, а на борда – делегация, свързана с международни културни прояви.

Липсата на официален доклад подхранва съмненията, но доказателства няма.

4. Версията за човешка грешка

Някои експерти предполагат, че комбинация от силен страничен вятър, тежък самолет и недостатъчна скорост може да е довела до загуба на контрол.

Тази версия обаче остава второстепенна спрямо техническите хипотези.

Коя е Паша Христова

Паша Христова е родена на 16 юли 1946 г. в София. Истинското ѝ име е Парашкева Христова Стефанова, но в обществото остава известна с артистичния си псевдоним Паша.

След като завършва училище, няколко години работи в института за електрокари. Животът случайно я среща с композитора Иван Стайков, който я включва в своя учебен курс. Тя го завършва през 1966 г. и на 20 години издава първата си песен - "Щъркелът пристигна пак" със "Студио 5".

След като завършва Школата за естрадни певци, през 1966 г. тя постъпва в Ансамбъла на строителни войски като солистка. От 1968 г. е солистка в оркестър "София". В кратката си, едва петгодишна кариера, има над 40 записани песни в Българското национално радио и общо 60 за фонда на радиото, телевизията и "Балкантон".

Паша е едно от онези редки явления, които се появяват тихо, но оставят след себе си следа, която не избледнява.

Гласът ѝ – топъл, дълбок, с необяснима тъга – я прави разпознаваема от първата нота.

Само за няколко години тя печели:

- „Златният Орфей“

- награди от международни фестивали

- любовта на публика и колеги

Песните ѝ „Една българска роза“, „Повей, ветре“, „Прегърни ме“ и „Остани“ се превръщат в класика.

През 1971 г. Паша е на върха – млада, талантлива, обичана.

Съдбата обаче решава друго.

Една загуба, която не избледнява

Погребението ѝ събира хиляди. България губи не просто певица, а глас, който можеше да стане световен.

Десетилетия по-късно песните ѝ звучат така, сякаш са записани вчера.

А трагедията от 21 декември остава рана – не само за музиката, но и за цяла България.

Прокълнатите самолети

Но катастрофата, в която загива Паша Христова, не е изолиран инцидент – тя е част от една зловеща поредица, превърнала 1971-а в най‑черната година на българската авиация. Само единайсет месеца по-рано Ил‑18 на БГА „Балкан“ пада край Цюрих и отнема живота на 46 души. През септември малък Ан‑14 се разбива в Рила и загиват още осем. А на 21 декември, в нощта на трагедията с Паша, серията се затваря с трети фатален удар. Три катастрофи за една година – почти сто загинали. Тази мрачна статистика хвърля още по-тежка сянка върху смъртта на младата певица.

