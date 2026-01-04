Освобождението на София. Денят, който обърна историята

Град на ръба между живот и пепел

София посреща утрото на 4 януари 1878 година със затаен дъх. Градът, превърнат от османската армия в снабдителен пункт и пълен с боеприпаси и складове, е на ръба на гибелта. Само дни по-рано комендантът Осман Нури паша е готов да подпали столицата, за да я остави в пепел пред настъпващите руски войски.

Но съдбата — и смелостта на няколко души — обръщат хода на историята.

Тримата дипломати, които спират огъня

В тъмните часове на нощта срещу 4 януари трима европейски дипломати отказват да напуснат града: италианският вицеконсул Вито Позитано, френският Луи дьо Марикур и австро-унгарският Йозеф фон Валдхарт. Тяхната твърда позиция, подкрепена от местните жители, осуетява плана за опожаряване и спасява София от разруха.

Гурко и зимният поход през Балкана

Докато в града се води тиха дипломатическа битка, отвъд Балкана се разгръща истинската военна драма.

Западният отряд на генерал Йосиф Владимирович Гурко преминава през планината в нечовешки условия — студ, преспи, изтощение. Но скоростта на настъплението е решаваща. Османските сили не успяват да организират защита.

На 4 януари авангардните части на Гурко навлизат в София. Без разрушения. Без хаос. Без огън.

Влизането в града — освобождение без разруха

Хрониките описват момента като „въздишка след дълго задържан дъх“. София посреща руските войски с облекчение, което се усеща и днес, когато четем свидетелствата на очевидците. Генерал Гурко влиза в града не като завоевател, а като човек, който знае, че освобождава бъдеща столица.

Паметта за 4 януари

Само година по-късно, през 1879 г., по предложение на софиянци, 4 януари е обявен за официален празник на града.

Това е денят, в който София не просто е освободена — тя е спасена.

