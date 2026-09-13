Костадинов във Варна: Паметта на граф Игнатиев не трябва да бъде поругавана
Той изнесе историческа беседа пред хората в морската столица
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Той изнесе историческа беседа пред хората в морската столица
Домакин на тържествата тази година е Община Казанлък
Хиляди старозагорци извървяха пътя на 300-метровия трикольор до Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“ - празничната програма продължава
Трима чужди дипломати имат решаващ принос
Днес се навършват 146 години от Освобождението на София от турско робство
138 години от Освобождението на България бяха отбелязани с богата културна програма и прием в Българското посолство в Лондон, информираха от Български...
Още толкова отдадоха почит пред Самарското знаме, 300-метров байрак в Стара Загора Над 50 000 хиляди българи от цялата страна се стекоха на легендарн...
Бъдещето се гради върху научените уроци от историята, каза президентът България се поклони пред героите си, загинали за Отечеството. Тържествената пр...
Военен марш на армейци от поделението във Враца премина по централния площад „Жеравица" на Монтана в чест на Освобождението. Множеството от граждани и...
Стотици сведоха глави в Благоевград пред паметта на героите, дали живота си за свободата на България. „За трети март има една единствена дума – Освобо...
Днес честваме 138 години от Освобождението на България от турско робство. Националният трибагреник ще бъде издигнат на тържествени церемонии в цялата...