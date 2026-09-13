Всичко за Освобождението На България

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50 000 изкачиха Шипка (ОБЗОР)

50 000 изкачиха Шипка (ОБЗОР)

Още толкова отдадоха почит пред Самарското знаме, 300-метров байрак в Стара Загора Над 50 000 хиляди българи от цялата страна се стекоха на легендарн...

03 март | 21:00
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Земен поклон към героите

Земен поклон към героите

Бъдещето се гради върху научените уроци от историята, каза президентът България се поклони пред героите си, загинали за Отечеството. Тържествената пр...

03 март | 19:04
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