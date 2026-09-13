Освобождението на София. Денят, който обърна историята
Трима чужди дипломати имат решаващ принос
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Трима чужди дипломати имат решаващ принос
Специализиран екип унищожи в района на Учебен център "Люляк" силно корозирал 65 мм снаряд с взривател
Жива картина с герои от Руско–турската война, показваща събитията в България отпреди 141 години, представиха гимназисти в Силистра
Участниците в проекта за Руско-турската война
Плевен. Над 400 българи, руснаци и румънци участваха във възстановката на последните боеве за Плевен от Руско-турската война през 1877 г. на историчес...