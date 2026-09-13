Всичко за Руско-Турска Война

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400 родолюбци в битка за Плевен

400 родолюбци в битка за Плевен

Плевен. Над 400 българи, руснаци и румънци участваха във възстановката на последните боеве за Плевен от Руско-турската война през 1877 г. на историчес...

07 септември | 18:09
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